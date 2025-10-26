Villa Ocampo: Detienen a un hombre con pedido de captura y paradero vigentes

Personal del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Villa Ocampo intervino en la identificación de un hombre mayor de edad en la intersección de las calles F. Beltrán y Bv. Sarmiento, quien contaba con pedido de solicitud de captura y paradero con fecha del 20 de mayo de 2025.

Al consultar sus datos en el sistema, el operador en turno informó que sobre el individuo pesaban dos requerimientos judiciales vigentes: un pedido de paradero emitido el 6 de noviembre de 2012 por la Comisaría 1ª de la ciudad de Coronda, y un pedido de captura activo del 17 de abril de 2014, solicitado por el Juzgado de Instrucción 6ª Nominación de la provincia de Santa Fe.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del sujeto, dando intervención al fiscal en turno, quien dispuso que el hombre sea notificado de las causas en su contra y se presente en la Comisaría 1ª de Coronda, quedando posteriormente en libertad.