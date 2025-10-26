Felipe Michlig votó en Ambrosetti e instó a los santafesinos a concurrir a las urnas

Este domingo al mediodía el Senador por el Departamento San Cristóbal y Pte. de la UCR de la Provincia de Santa Fe, Felipe Michlig, en cumplimiento de su “deber cívico”, emitió su voto en la Escuela N° 6129, “Clelio Pedro Villaverde” de la localidad de Ambrosetti.

Luego de saludar a todas las autoridades de mesa, y ante la requisitoria periodística, felicitó a toda la ciudadanía “por esta gran jornada democrática -que se está viviendo con absoluta normalidad-, atento a la importancia de decidir con el voto de cada uno el rumbo del país que queremos los santafesinos, con los representantes que tengamos en el Congreso Nacional”, dijo.

Saludo a todos los candidatos

Asimismo, el Pte. provincial de la UCR, trasladó el “saludo a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas de toda la provincia que se someten a las urnas porque entienden que pueden contribuir a un mejor futuro para todos”.

“En especial dejó un saludo a la vicegobernadora Gisela Scaglia y las felicitaciones por todo lo realizado durante el curso de la campaña, en nombre del nuevo espacio político que conforman 6 gobernadores del país y que hoy se inaugura formalmente en las urnas”. En tal sentido, reafirmó la voluntad y compromiso de seguir trabajando fuertemente en equipo con el Gobierno Provincial que conduce Maximiliano Pullaro «para seguir transformando la provincia y cada rincón departamental, con gestión, transparencia y decisión política”, resaltó Michlig.