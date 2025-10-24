Scaglia cerró la campaña con Pullaro en Rosario: “El domingo pongamos todo para que gane Santa Fe”

La vicegobernadora y primera candidata a diputada nacional encabezó, junto al gobernador, el cierre de campaña de Provincias Unidas en el Bioceres Arena. “El domingo vamos a romper la grieta y seremos punta de lanza de la Argentina que viene”, dijo Scaglia. Pullaro, en tanto, afirmó que “no nos vamos a dejar imponer dos modelos que se discuten desde Buenos Aires. Somos el frente que va a poner el próximo presidente de la República Argentina”.

El espacio Provincias Unidas cerró su campaña en la ciudad de Rosario, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, con la presencia de más de 3.000 referentes, militantes y vecinos de distintas localidades santafesinas. El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora y primera candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia.



“Hoy, acá en Rosario, les digo: somos el equipo de la invencible provincia de Santa Fe, la provincia que se anima a todo, que le demuestra a la Argentina que se pueden hacer las cosas de otra manera”, afirmó Scaglia. “Por eso les pido que el domingo pongamos todo para que gane Santa Fe”, señaló. “Somos distintos -agregó-: no nos robamos la obra pública como hicieron los kirchneristas, pero tampoco la abandonamos como hizo La Libertad Avanza, que no hizo un solo kilómetro de ruta en nuestra provincia”.

“Cuando Rosario sangraba y lloraba, asumimos el compromiso de devolverle la paz, de terminar con un modelo garantista que protegía a los delincuentes y dejaba a las víctimas encerradas. Peleamos contra las mafias con coraje y sacrificio”, recordó Scaglia.



“A los santafesinos les digo: el kirchnerismo nunca más va a gobernar la Argentina. Vamos a ser antikirchneristas en el Congreso, a defender la República y a cuidar al país, porque cuando cuidamos a la Argentina, cuidamos a Santa Fe”, concluyó.

Santa Fe, con valores y sin grieta

A su turno, Maximiliano Pullaro aseguró que “no nos vamos a dejar imponer dos modelos que se discuten desde Buenos Aires. Por un lado, están los que fundieron a la Argentina y dejaron a Rosario librada al narcotráfico. Estábamos solos, con un intendente al que le decían que los narcos habían ganado y que no se podía hacer nada, cuando la gente tenía miedo de salir a la calle. Y por el otro lado, están los que desde Buenos Aires, hace apenas dos años, prometían dolarizar la economía -algo que no comparto ni quiero- y hoy parece que están llenando de pesos a Estados Unidos. Empiecen a gestionar, empiecen a trabajar. Arreglen las rutas, apuesten por el campo, por la industria. Laburen para levantar este país”.



“Defendamos a la provincia de Santa Fe, defendamos a Rosario. Porque podemos, porque queremos y porque tenemos con qué hacerlo. Vamos al Congreso de la Nación a defender la ciudad más linda, la capital del interior productivo, a defender a la Provincia Invencible de Santa Fe. Este domingo vamos a demostrar que acá le ponemos la lápida a la grieta, y que avanzamos hacia un país con los valores de Provincias Unidas”, concluyó el gobernador.

La voz de las provincias en el Congreso

El encuentro contó con la presencia del diputado y segundo candidato de Provincias Unidas, Pablo Farías, y de los demás integrantes de la lista: Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.



Farías subrayó que “esta provincia, junto con otras, tiene que llevar su voz al Congreso de la Nación, tiene que hacerse escuchar en Buenos Aires. No para quedarnos allá, sino para decirles que si no miran el país como lo miramos desde el interior, si no hacen las cosas como las hacemos acá, la Argentina va a seguir siendo ese país que le ruega a Estados Unidos por los recursos que nosotros mismos podemos producir”.



Finalmente, el intendente Pablo Javkin, señaló que “Provincias Unidas tiene que ganar el domingo, para que la Argentina pueda recuperar la esperanza y mirar al futuro con optimismo”.

Una agenda común para defender el interior productivo

Luego de otro acto multitudinario el miércoles, en la ciudad de Santa Fe, el encuentro en el Bioceres Arena cerró la campaña para las elecciones legislativas nacionales, en las que los santafesinos elegirán nueve diputados nacionales. El frente Provincias Unidas está conformado por los gobernadores Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), para impulsar una agenda común que priorice la producción, la obra pública, la energía, la minería y el agro como ejes del desarrollo nacional.