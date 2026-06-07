Schueri: Santa Fe entre la visita de Macri y el éxito de AgroActiva

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Tiempos abrumadores para la política santafesina. La Cámara de Diputados con el tratamiento de la “Ley antitrapitos” volvió a mostrar grietas en el oficialismo, que seguramente se profundizarán conforme avancen las discusiones por el Código Electoral. Mauricio Macri dio el Próximo Paso en esta capital para sostener anímica y programáticamente al PRO, pero sin dejar de explicitar – con reparos- su apoyo a la actual gestión nacional.

El campo, ¿dinamizador de las economías locales?

La muestra AgroActiva que se desarrolla cada año en un predio de 250 hectáreas en Armstrong este año finalizó con un récord histórico de más de 280 mil visitantes, la mayor afluencia de público desde sus inicios, destacándose por la innovación tecnológica y el fuerte financiamiento provincial santafesino, que impulsó un sólido paquete de créditos y beneficios productivos para el sector con subsidios de tasas con ocho Bancos por más de 100 mil millones de pesos, lo cual le estaría insumiendo al Estado entre 10 y 15 mil millones de pesos los primeros 12 meses, monto que irá decreciendo en sintonía con los saldos a amortizar.



Los ministros de Economía Pablo Olivares y de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, junto al secretario de Desarrollo Industrial Guillermo Beccani, se encargaron de contarnos que el acuerdo con las entidades crediticias previó que por cada crédito que alguna entidad otorgara a una empresa o productor durante la muestra, y que la Provincia considere elegible, tendría un subsidio de 10 puntos de tasa anual, con emisión de manera on line del certificado de elegibilidad para poder obtener dicho beneficio.



Olivares especificó citando al Banco de Santa Fe, con financiamiento para compra de maquinaria a 36 meses, cuya tasa de interés total es del 24.3% y un subsidio del 10.5%, lo cual haría que el productor o empresa que tomase el crédito tendría una tasa del 13,8%.



Ahora habrá que esperar el “efecto derrame” en las economías locales de semejante despliegue agroindustrial.

Macri con nueva estética y la consiga de ser la opción de futuro.

Mauricio Macri eligió la capital santafesina- y no entrerriana adonde gobierna el PRO, cuyo Gobernador Rogelio Frigerio tuvo que pasar el Túnel para encontrarse con él – para hacer el “restyling” del PRO, no solamente desde el marketing estético, sino con la impronta política de empoderar a la juventud proísta para el desafío post Milei. El creador del PRO entiende perfectamente que para la sociedad su Partido es sinónimo de derrota y, porque no, pasado. Su gran desafío es convertirlo en una opción de futuro.

De paso (la política también se construye con señales) aprovechó para fotografiarse con el socio santafesino del PRO: Maximiliano Pullaro, líder natural de Unidos y hoy con buena estrella.



En Santa Fe el PRO forma parte de la alianza Unidos, de allí que no debería tener ninguna segunda lectura la visita del ex Presidente al Gobernador, si no fuera porque no faltan quienes aseguran que Macri no será el candidato del nuevo espacio post Milei que pacientemente viene moldeando (¿junto a Paolo Rocca con quien Pullaro se entrevistó a principios de marzo?).

El Próximo Paso de Mauricio Macri en su breve estadía por esta ciudad de Garay estuvo enmarcada por hechos y circunstancias cuanto menos sugerentes y sugestivas: jóvenes de la Región Centro (y una representante de La Pampa) se reunieron antes del acto en una clínica de Pensar Futuro, programa de formación en liderazgo y gestión pública impulsado por la Fundación Pensar del PRO; como así también tuvo lugar otro foro de mujeres provinciales partidarias (“cuando la cosa se pone dura, ahí estamos las mujeres poniendo el pecho”, arengó Gisela Scaglia).



Macri fue estipuladamente breve, puntual y reflexivo en su discurso; de movida paro en seco los atisbos de cánticos aludiendo a su candidatura a Presidente (¿para no irritar a Milei?) y en ningún momento se refirió a la figura presidencial en concreto, aunque se permitió algunas finas ironías, como con el periodismo a quien trató de “amorosos que garantizan la democracia”.



Aun a sabiendas que la gente no vota “instituciones”, sino orden, prosperidad y futuro, el ex presidente se encargó de machacar sobre el valor de las instituciones y la necesidad de no depender de una sola persona. Un hombre de la geopolítica mundial como lo es Macri, sabe perfectamente que los libretistas de occidente – como le gusta decir a nuestro amigo Miguel – se devanan los sesos pensando como contrarrestar no solo desde lo económico, el brutal avance mundial de China, donde las “instituciones” son el Partido Comunista Chino (al igual que la Rusia de Putin). Para el actual orden capitalista mundial, la democracia y las instituciones parecieran ser más bien un escollo.

Macri llegó al evento acompañado por la reciente adquisición de Maximiliano Pullaro (¿pase a préstamo con opción de compra?) Federico Angelini, integrante aún del PRO pero hombre de confianza de la desertora Patricia Bullrich, que hoy exhibe visibles cortocircuitos con el gobierno nacional, del cual forma parte como afiliada a La Libertad Avanza.



Y aquí nos cabe una capciosa reflexión: cuando el proísta funcionario provincial Cristian Cunha – que también acompañó a Macri al lugar del acto- encendió la mecha de la polémica al sugerir una alianza con los libertarios “para Rosario”, a los fines de obturar las chances del “graboísta”Juan Monteverde, ¿preveía acaso que el “filo libertario” Angelini desembarcaría en el gobierno – haciendo foco en Rosario – para inmiscuirse de lleno en la política local?. Hoy “Fede” Angelini aparece en las preliminares como aspirante a la intendencia.

Hoy es el Día del Periodista. No todos somos iguales.