Mancini: «Defender y cuidar nuestro ambiente es una tarea colectiva»

El jueves 23 de octubre, la diputada provincial Charo Mancini participó del 1° Foro Provincial de Educación Ambiental Integral, realizado en la ciudad de Santa Fe y organizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático en las instalaciones de la Universidad Nacional del Litoral. Estuvieron presentes el Ministro Enrique Estévez y autoridades de la UNL.

En ese marco, Mancini, junto a la diputada Gisel Mahmud, entregó la Declaración de Interés de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia.

La legisladora destacó la importancia de fortalecer el compromiso colectivo con el ambiente. “Es muy importante la educación ambiental y estos ámbitos de debate y escucha para defender y cuidar nuestro ambiente”, expresó.

El foro reunió a instituciones educativas, sociales y a organizaciones ambientalistas de toda la provincia, que presentaron más de 100 proyectos de educación ambiental, y se enmarca en una política provincial que busca consolidar acciones sostenibles y de cuidado del medio ambiente en todo el territorio santafesino.