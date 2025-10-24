Las Toscas: Mujer lesionada en accidente de tránsito

En horas del mediodía de este viernes 24 de octubre, personal de la Comisaría 5ª de Las Toscas (UR IX) intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 100-S, a la altura del kilómetro 12.

En el lugar, los agentes constataron la presencia de un automóvil Renault Clío, sin dominio visible, que había salido de la calzada y terminado en la cuneta del lado norte de la ruta. El vehículo era conducido por una mujer mayor de edad, quien resultó con lesiones a raíz del siniestro.

De inmediato se solicitó la presencia del SIES 107, cuyo personal trasladó a la conductora al Hospital SAMCo local para su atención inicial. Posteriormente, fue derivada a la Clínica Villa Ocampo, donde quedó en observación.

Las actuaciones quedaron caratuladas como “Lesiones culposas en accidente de tránsito”, con intervención de la autoridad policial correspondiente.