Villa Ocampo apuesta al futuro con una nueva edición de la Expo Futuro 2025

El evento educativo reunió a estudiantes, docentes e instituciones de toda la región para orientar a los jóvenes en su elección académica y profesional.

Con una amplia participación de escuelas, universidades e institutos de formación, se llevó a cabo la Expo Futuro Villa Ocampo 2025, un espacio de encuentro e información pensado para acompañar a los jóvenes en el momento crucial de elegir su camino académico y profesional.

La propuesta, impulsada por el área de Educación del municipio, tiene como objetivo promover la educación superior, facilitar la conexión con instituciones educativas y fomentar el desarrollo de habilidades y metas personales entre los estudiantes.



Durante la jornada, universidades, profesorados, institutos y cursos de oficios presentaron sus ofertas educativas, brindando charlas, orientación vocacional e información sobre las distintas carreras disponibles.

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Cristian Varela, los diputados provinciales María del Rosario Manchini y Dionisio Escarpín, concejales, miembros del gabinete municipal, docentes, alumnos y público en general. También se destacó la participación especial de la Asociación Civil “Las Manos Hablan” de Reconquista, con la interpretación de Gladys Isabel Romero.

En su discurso, el intendente Varela felicitó a los organizadores y valoró el compromiso de las instituciones participantes:

“Venimos trabajando fuertemente con una impronta que nos va a permitir, si Dios quiere, el año que viene contar con nuevas carreras que hoy nuestra ciudad no tiene. Esta instancia está pensada para que los jóvenes puedan recorrer, sacarse dudas y elegir lo mejor para su futuro”, expresó.

Además, se anunció una charla sobre inteligencia artificial a cargo del diputado Dionisio Escarpín, que se dictará el 29 de octubre, ampliando las actividades de la Expo Futuro con una temática de actualidad y gran interés para los estudiantes.

Como cierre de la parte protocolar, los organizadores invitaron a los jóvenes a recorrer los stands y disfrutar de una jornada participativa e inspiradora. Una de las propuestas más llamativas fue el espacio fotográfico interactivo, donde cada estudiante pudo retratarse junto a su “sueño para el futuro”, simbolizando el espíritu motivador de la exposición.

La Expo Futuro Villa Ocampo 2025 se consolida así como un evento clave para la orientación vocacional y el fortalecimiento del vínculo entre los jóvenes y las instituciones educativas, reafirmando el compromiso de la comunidad con la educación, la formación y el futuro de sus nuevas generaciones.