El Diputado Peralta solicita al ejecutivo provincial información sobre las obras de pavimentación de la Ruta Provincial 32

El pasado viernes 17 de octubre en virtud de un recorrido que el diputado realizó por la ruta provincial 32 desde la intersección con ruta 11 hacia el oeste dirección a Villa Ana, visualizando un imponente cartel que anuncia la pavimentación de la misma para el tramo “Tres Bocas – Villa Ana”, presentó un proyecto de comunicación y pedido de informes al ejecutivo provincial.

A fin de ser claros con la ciudadanía, el pedido de informes indaga en los siguientes aspectos:

Fecha originariamente prevista pare el inicio y finalización de la obra. Monto originariamente previsto para las obras. Nueva fecha prevista de inicio y finalización de obras. Nuevo monto total de la obra. Si en la obra proyectada dentro de esta licitación, se encuentra también incluida la repavimentación de la Ruta Provincial 60 entre la localidad de Ingeniero Chanurdié y la intersección con la Ruta Nacional 11

“Me llamó la atención el enorme cartel ya algo deteriorado por el correr del tiempo, lo cual me hace suponer que lleva bastante tiempo desde su colocación por la actual administración, entendiendo que es una obra adjudicada por el Gobierno anterior por el número y fecha de resolución. No obstante, todo lo arriba solicitado se encuentra fundamentado en el proyecto que presenté, puesto que se trata de una obra muy necesaria y que se realiza con el dinero de los santafesinos” manifestó el Diputado Peralta.