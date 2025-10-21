Villa Ocampo: Entrega de Escrituras del programa de Regularización Dominial

Este martes 21 de octubre se llevará a cabo en Villa Ocampo el acto de entrega de escrituras en el marco del programa de Regularización Dominial, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, junto a la Municipalidad de Villa Ocampo.



El encuentro tiene lugar desde las 9:30 horas en el Salón 30 de Noviembre, ubicado en Padre Ángel Tibaldo 1578, donde familias ocampenses reciben la documentación que acredita la propiedad de sus viviendas, un paso fundamental hacia la seguridad jurídica y la consolidación del hogar propio.