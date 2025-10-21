Villa Ocampo: Charla informativa sobre el Presupuesto Participativo Joven

La Municipalidad de Villa Ocampo y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, invitan a participar de la charla informativa sobre el Presupuesto Participativo Joven.



Esta iniciativa busca que las ideas y propuestas de las y los jóvenes se transformen en proyectos reales dentro de sus comunidades. El programa promueve la participación activa, la formación y el protagonismo juvenil, brindando herramientas para que las juventudes puedan decidir sobre las acciones y prioridades en su localidad.



La charla se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 14:30 hs., en el Complejo ARNO. Durante la jornada se brindará información sobre los objetivos del programa, las etapas de participación y el proceso de inscripción para presentar proyectos.



Se invita a jóvenes de la comunidad, instituciones educativas, organizaciones sociales y clubes a sumarse a esta propuesta que impulsa la construcción colectiva, la participación y el compromiso ciudadano.