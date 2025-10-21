Villa Ocampo: Descacharrado en los barrios Oeste, Cáritas y Juan Perón

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que del 21 al 31 de octubre se llevará a cabo una nueva etapa del operativo de descacharrado.



El recorrido comenzará a partir de las 14:00 horas y, en caso de lluvia, la actividad será reprogramada. Se solicita a los vecinos colaborar sacando todos los recipientes y objetos que puedan acumular agua, como cubiertas, botellas, latas, tachos, entre otros.



Esta acción forma parte de la campaña “Objetivo Dengue”, que impulsa el municipio para cuidar la salud y el bienestar de toda la comunidad.