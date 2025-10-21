Rojas: “Declarar a los Carnavales de Vera como Fiesta Provincial es un acto de justicia y de arraigo”

El diputado nortefesino Sergio “Chiqui” Rojas presentó formalmente el proyecto de ley para declarar a “Vera, el Carnaval de Santa Fe” como Fiesta Provincial, una iniciativa que busca reconocer oficialmente a uno de los acontecimientos culturales más emblemáticos del norte santafesino.

Luego de la presentación, Rojas mantuvo un encuentro con la Comisión de Carnavales Verenses, a quienes entregó en mano el proyecto de ley y reafirmó su compromiso de seguir trabajando en conjunto por el fortalecimiento y la jerarquización de esta celebración que forma parte de la identidad y el orgullo de todo un pueblo.



“Declarar a los Carnavales de Vera como Fiesta Provincial es un acto de justicia y de arraigo; es reconocer el trabajo, la creatividad y la pasión de generaciones enteras que hicieron de esta fiesta un símbolo de nuestra ciudad y de todo el norte santafesino”, expresó Rojas y agregó: “los carnavales son el resultado del esfuerzo y trabajo sostenido durante todo el año: talleres de costura, diseño de trajes, preparación de coreografías, ensayos de batucadas y formación de músicos y bailarines. En ese proceso, las comparsas cumplen un rol social fundamental, brindando contención a cientos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos que encuentran en ellas un espacio de pertenencia, aprendizaje y desarrollo artístico”.

El legislador destacó además el valor del carnaval como motor cultural, turístico y económico para la región: “Cada año, el carnaval moviliza a miles de personas, genera empleo, impulsa la economía local y nos proyecta como destino turístico. Pero, sobre todo, mantiene viva una tradición comunitaria que nos une y nos identifica”.

Con más de cincuenta años de historia, los Carnavales Verenses son una verdadera escuela de valores y cooperación. En su última edición participaron más de 500 artistas y colaboradores, y asistieron más de 20.000 espectadores. De aprobarse la ley, sería la primera Fiesta Provincial de la ciudad de Vera, consolidando su lugar en el mapa cultural de la provincia.



“Vamos a seguir acompañando a la Comisión y a cada comparsa para que los carnavales sigan creciendo. El proyecto ya está presentado y vamos a trabajar para que este año pueda obtener la media sanción. Vera tiene historia, tiene cultura y tiene futuro”, concluyó Rojas.