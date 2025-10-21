El intendente Cristian Marega participó del encuentro del programa “Santa Fe Nutre” en Malabrigo

El intendente Cristian Marega participó del encuentro regional del programa “Santa Fe Nutre”, que tuvo lugar en la localidad de Malabrigo y reunió a gobiernos locales de cinco departamentos de la provincia. La jornada tuvo como objetivo compartir experiencias y estrategias de abordaje de esta iniciativa que promueve la soberanía alimentaria y busca mejorar la calidad de vida de las y los santafesinos.



El encuentro contó además con la presencia del Secretario de Desarrollo Territorial, Sergio “Checho” Basile, la Directora Provincial de Seguridad Alimentaria, Silvia Diez, y equipos técnicos de distintos gobiernos locales, en una clara muestra del trabajo articulado entre territorios.

Marega destacó la importancia de generar estos espacios de intercambio, que “permiten aprender de otras experiencias, fortalecer el trabajo en red y reafirmar el compromiso colectivo para construir una provincia más justa y solidaria”.



La jornada fue valorada como enriquecedora por los participantes, ya que permitió consolidar vínculos y renovar el impulso para seguir trabajando de manera conjunta en políticas públicas que garanticen una alimentación saludable, sostenible y equitativa en todo el territorio provincial.