Mancini: “Es una herramienta necesaria que va a estar al servicio de nuestra región”

La Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini participó de la entrega de una unidad móvil para el Cuartel de Bomberos Voluntarios Las Toscas; la incorporación es una de las 22 unidades destinadas a combatir incendios y proteger la biodiversidad en la provincia.

Esta unidad fue entregada a la Asociación Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Las Toscas y contribuirá a fortalecer la lucha contra incendios forestales y rurales, mejorar la agilidad operativa y optimizar el equipamiento de los cuarteles en toda la provincia.

La medida forma parte del proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, financiado a través del crédito otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Este programa, fue aprobado en el mes de octubre del 2024 en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. En este sentido La legisladora destacó: “Esta camioneta 0km es una herramienta que viene a fortalecer el trabajo formidable que realizan los Bomberos a lo largo y ancho de nuestra invencible provincia.”

Los nuevos vehículos serán distribuidos estratégicamente en siete departamentos, seis de los cuales corresponden a cuarteles de bomberos voluntarios del centro-norte santafesino. Entre ellos, los Bomberos de Las Toscas recibieron una de las unidades entregadas.

Mancini subrayó además: “Celebramos las acciones políticas que se materializan en hechos concretos las unidades móviles para Malabrigo y Las Toscas vienen a fortalecer el sistema bomberil»