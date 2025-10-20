Villa Ocampo: Más de 70 emprendedores en La Feria Ocampense del Día de la Madre

Con una gran participación de vecinos y visitantes, se llevó a cabo el sábado 18 de octubre “La Feria Ocampense del Día de la Madre” en la Plaza San Martín de la ciudad de Villa Ocampo.



Durante toda la jornada, más de 70 puestos de artesanos y emprendedores de Villa Ocampo y la región ofrecieron una amplia variedad de productos, ideales para regalar en esta fecha especial.



La feria se consolida así como un espacio de encuentro, promoción y desarrollo para los emprendedores locales, impulsando el trabajo artesanal y la economía regional.