«La Travesía del Sauce Criollo» llega a Villa Ocampo para concientizar sobre el Medio Ambiente

La Municipalidad de Villa Ocampo es la nueva sede de “La Travesía del Sauce Criollo”, una monumental escultura creada por el artista Alejandro Propato y gestionada por el curador cultural Francisco Paredes.



Desde el miércoles 22 y hasta el día 18 de noviembre la obra estará instalada en plaza Belgrano con el apoyo de la BECA CÓDIGO CIENCIA del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe.



Alrededor de este proyecto de arte y ambiente se realizará un ciclo de talleres y charlas de Reciclado y Arte y de Flora Nativa, a cargo de los profesionales creadores de la obra y coordinado por la Secretaría de Cultura y Comunicación, la Secretaría de Producción, Ambiente y Turismo y el Área de Relaciones Escolares de la Municipalidad.



Se invita a los medios de comunicación, a las escuelas y la comunidad en general a participar de la inauguración este miércoles 22 de octubre a las 09:00 hs., en plaza Belgrano, sobre el Paseo de la Amistad.

Además, se da a conocer que los talleres para las escuelas primarias serán los días 22, 23 y 24 de octubre, a las 09:00 hs. (turno mañana) y a las 15:00 hs. (turno tarde). Finalmente, el viernes 24 de octubre, a las 20:30 hs., habrá un taller para público en general. Los mismos sucederán en el salón “30 de noviembre” de la Municipalidad.



La presencia del sauce artístico además de embellecer el espacio público, también intenta generar conciencia sobre la crisis ambiental y el impacto de los hábitos de consumo, especialmente en relación con el uso del plástico y descarte incorrecto.

CONTACTOS PARA NOTAS Y ENTREVISTAS: Francisco Paredes 11 3700-4445 / Alejandro Propato 11 5577-1955