La Municipalidad de Villa Ocampo invita a las instituciones educativas, docentes, estudiantes y al público en general a participar de la Expo Futuro Villa Ocampo 2025, que se realizará el martes 21 de octubre a las 9:00 hs. en el Complejo Cultural “Arno”.
La Expo Futuro es un espacio de encuentro e información pensado para acompañar a los jóvenes en el momento de elegir su camino académico y profesional. Universidades e institutos de distintos puntos de la región estarán presentes para presentar su oferta educativa, brindar charlas, orientación e información sobre las carreras que ofrecen.
El principal objetivo de esta propuesta es acercar oportunidades, inspirar a los estudiantes y ayudarlos a construir su proyecto de futuro, entendiendo que elegir qué estudiar es el primer paso para crear el futuro que sueñan.
Se viene la Expo Futuro Villa Ocampo 2025
