Villa Ocampo: Se juega la 5° fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil

Este sábado 18 de octubre, desde las 08:30 horas, se disputará la quinta fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil, una propuesta impulsada por el municipio que reúne a cientos de niños y niñas de distintos clubes y barrios de la ciudad de Villa Ocampo.



La jornada se desarrollará en las instalaciones del Club Huracán, que será anfitrión en esta oportunidad. Participarán las categorías 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 y 2018-2019, en una mañana llena de deporte, compañerismo y diversión.



Habrá servicio de cantina, para disfrutar en familia de una nueva fecha de esta liga que sigue creciendo y consolidándose como un espacio de encuentro, inclusión y formación deportiva para los más chicos.



La Liga Municipal de Fútbol Infantil continúa fomentando los valores del respeto, la amistad y el trabajo en equipo, acompañando el desarrollo integral de los jóvenes deportistas.