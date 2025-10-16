Villa Ocampo: Balance de la 6° Feria del Libro del Jaaukanigás

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo expresa su profundo agradecimiento a los medios de comunicación, instituciones, organizaciones y al público en general por haber acompañado y participado activamente en las actividades de la 6° Feria del Libro del Jaaukanigás, desarrollada del 8 al 12 de octubre, en el Complejo Cultural “Arno”.



Con la coorganización de Ediciones UNL, la feria ofreció durante cinco días una amplia exposición y venta de libros, con importantes promociones y ejemplares desde los $2000, garantizando así la accesibilidad a la lectura.



Más de 35 editoriales agrupadas en la Cámara Argentina del Libro y la Librería Universitaria Argentina, junto a la participación especial de “Chiquilibros”, de Silvia Ayala (Villa Ana), y un stand de escritores locales y regionales coordinado por la Biblioteca Pública Municipal “Brigadier Estanislao López”, conformaron un espacio diverso y enriquecedor.



El resultado fue la venta de aproximadamente 210 títulos, un indicador claro de que la feria se consolidó como un verdadero punto de encuentro entre lectores, autores y editoriales. La variedad de géneros, temáticas y propuestas permitió que cada visitante encontrara su libro, fortaleciendo el vínculo con la lectura y la cultura escrita.



“Podemos asegurar un balance muy positivo para esta primera experiencia de trabajo conjunto”, expresó José Díaz, responsable de Ediciones UNL.



“Continuaremos trabajando para enriquecer nuestra feria con propuestas que le otorguen un sello distintivo y la consoliden como una actividad cultural central del norte santafesino”, agregó la secretaria de Cultura y Comunicación, Maricel Corgniali.