Mancini: «Un día histórico para nuestro norte”

La Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini acompañó una intensa jornada de inauguraciones y entregas habitacionales en distintas localidades del Departamento , obras y acciones que demuestran un Estado provincial que mira al norte. La recorrida incluyó Villa Ocampo, Villa Ana, Avellaneda y Reconquista, donde se concretaron entregas de viviendas, mejoras en infraestructura vial, ampliaciones en salud y acciones de seguridad, con el objetivo de acercar oportunidades concretas a las familias y fortalecer la calidad de vida de los vecinos.

Durante la jornada se entregaron 15 viviendas en Villa Ocampo, un hecho que marca un antes y un después para las familias beneficiadas. Además, se inauguró la repavimentación de la Ruta 32, que une Villa Ocampo y Villa Ana, garantizando mayor seguridad vial y conectividad, por otra parte; se habilitó la remodelación total del SAMCo de Villa Ana, ampliando la cobertura en salud.

«Es un día histórico para el norte: cada vivienda entregada, cada kilómetro recuperado y cada espacio de salud renovado representan sueños materializados que han sido esperados por mucho tiempo”, destacó la legisladora.

La jornada continuó en Avellaneda, con la quema de estupefacientes decomisados en operativos judiciales, reafirmando el compromiso con una región más segura. Luego, en el paraje Moussy, se inauguró un nuevo acceso a la localidad, mejorando la conectividad y la transitabilidad de la zona.



Finalmente, en Reconquista, se entregaron 34 viviendas, cumpliendo el derecho a un hábitat digno para las familias y haciendo realidad el sueño de la casa propia.