El Gobierno Provincial llamó a Licitación Pública con una inversión histórica para obras en Laguna La Verde

El gobierno de la Provincia de Santa Fe, que conduce Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, a través del ministerio de Obras Públicas a cargo de Lisandro Enrico, determinó que el próximo 4 de noviembre se proceda a la apertura de sobres en el marco de 2 licitaciones públicas de obras “extraordinarias e históricas” para la puesta en valor de Laguna La Verde, departamento San Cristóbal.

El Senador Michlig agradeció a todos los que trabajan en este ambicioso proyecto, que «a partir de la decisión política de nuestro gobernador Maxi Pullaro y la Vicegobernadora Gisela Scaglia lo vemos como cercano y posible”.

A su vez agregó que es un proyecto de avanzada, que tendrá financiamiento internacional. «Queremos que lo que hoy definimos como un tesoro escondido, sea un lugar para que muchos puedan descansar, vacacionar con todas las comodidades, así promover el turismo y el desarrollo regional”.



Apertura de Ofertas:

La primera licitación pública refiere a la obra: Azud Nivelador Laguna La Verde; cuyo presupuesto oficial es de $ 3.309.000.000,00 con un plazo de obra de 18 meses (Expediente: 01907-0022286-9).

La segunda licitación pública es para obras de puesta en valor Laguna La Verde; cuyo presupuesto oficial es de $1.952.000.000 -redondeado- a valores oficiales al mes de abril de 2025; con un plazo de obra de 360 días calendario. (Expediente: 01904-0000856-7).

El acto correspondiente se realizará el próximo 4 de noviembre en el Club Caza y Pesca, Laguna La Verde – Huanqueros, Departamento San Cristóbal.

El Senador Michlig agregó que “también estamos trabajando intensamente con el ministro José Goity y todo el equipo de trabajo en el Proyecto Planta Campamentil ‘Laguna La Verde’, que se encuentra con avances significativos en su desarrollo y etapas de planificación».



Azud nivelador “LAGUNA LA VERDE”

El proyecto consiste en la construcción de un azud nivelador en la Laguna La Verde, con el objetivo principal de elevar los niveles de embalse de la laguna para optimizar su aprovechamiento, sin generar impactos negativos en las áreas urbanas cercanas ni en el sistema de drenaje.

En cuanto a su diseño técnico, el azud nivelador tendrá una cota de +59,40 mIGN y una longitud de 250 m. Se construirán bordos laterales a cota +60,00 mIGN, asegurando una revancha de 0,50 m respecto al nivel mínimo de la localidad cercana. Se incluirán obras complementarias como un cuenco disipador y protecciones en los bordos.

En conclusión, el proyecto busca mejorar la gestión hídrica y el aprovechamiento turístico de la Laguna La Verde mediante una infraestructura diseñada para garantizar la seguridad y sostenibilidad del entorno.



Obras de Puesta en Valor

Entre las obras del Proyecto de intervención se prevé:

– 700 metros de intervención para la nueva configuración de la costanera.

– 3 nuevas rotondas. Ejecución de rotondas para retornos.

– 3 accesos a la laguna

– Señalización vertical y horizontal.

– Readecuación del sistema de desagües pluviales.

– Sendas peatonales con sectores de estancia y estaciones deportivas.

– 700 metros de bicisendas.

– Recuperación de espacios verdes públicos. Creación de nuevo parque lineal con juegos infantiles.

– Incorporación de mobiliario urbano, equipamiento deportivo y recreativo.

– Nuevas especies para la forestación del espacio público.

– Nuevo sistema de alumbrado público e iluminación peatonal.

– Bebederos

– Bar y proveeduría

– Planta de osmosis inversa con canillas públicas.