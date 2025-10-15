Michlig y González mantuvieron una fructífera reunión de trabajo con el ministro de Educación José Goity

El senador Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y la intendenta de Ceres Alejandra Dupouy, visitaron el Ministerio de Educación de la provincia, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro José Goity, la secretaria general María Martín y la directora provincial de Arquitectura Escolar Luciana Viñuela.

El senador Michlig destacó “la excelente predisposición y nivel de respuestas de las autoridades de la cartera de educación, cuyo titular en José Goity, con quién venimos avanzando significativamente en la calidad educativa y en las condiciones de las escuelas y del aprendizaje. También un especial agradecimiento al Gobernador Pullaro y a la vicegobernadora Scaglia por la permanente preocupación para mejorar todos los índices educativos”.



Principales temas abordados

Durante el encuentro se trataron los siguientes temas:

-Jura de la Constitución: se evaluó la realización de la jura de la Constitución con todas las escuelas de la provincia y de todos los niveles educativos, prevista para fines de octubre y principios de noviembre.

-Obra del nuevo edificio de la E.E.T.P. N° 500 de Suardi: financiada a través del CAF, se destacó “el progreso sostenido en su ejecución”.

-Proyecto Planta Campamentil “Laguna La Verde”: se informó sobre los avances significativos en su desarrollo y etapas de planificación.

-Polo Educativo en Ceres: se analizaron las acciones vinculadas al fortalecimiento del sistema educativo regional y la creación de un nuevo Instituto de Innovación Educativa en Ceres, así como la consolidación del trabajo conjunto entre instituciones.

-Implementación de carreras a término y capacitaciones: se abordó la puesta en marcha de carreras a término y capacitaciones impulsadas por el Ministerio de Educación, orientadas a las necesidades de Ceres y la región.

-Intervención integral prioritaria: se revisó el avance del proyecto de integración de cubierta y parasoles en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”.

-Programa “Mil Aulas”: se presentaron solicitudes de nuevos convenios para la construcción de aulas destinadas a diferentes instituciones educativas de distintas localidades del Departamento San Cristóbal.