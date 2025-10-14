Villa Ocampo: Mamógrafo y viviendas con Pullaro y Scaglia

El gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia estuvieron este martes en el departamento General Obligado, donde presenciaron la llegada de un nuevo mamógrafo al Hospital Samco “Dr. Esteban Galmarini” y visitaron las 15 nuevas viviendas sociales que se construyeron en Villa Ocampo.

“Estas obras son estratégicas para poder desarrollar a esta región y darle mayores niveles de igualdad”, señaló Pullaro durante las distintas actividades, a la vez que remarcó que se hacen en “un momento en que en Argentina se discute que la obra pública es corrupción. En Santa Fe mostramos que en la obra pública hay transparencia, eficiencia, trabajo y desarrollo”. Valoró que “el Gobierno de Santa Fe tiene sobre su base la generación de empleo como elemento fundamental de la transformación de la provincia, porque de nada valdría volcar recursos para que no puedan traer crecimiento económico”, y aseguró que “la inversión en obra pública que hemos llevado adelante es única en los últimos veinte años. Y lo hicimos en el momento más difícil que nos depara el país, donde se cortó la obra pública por falta de presupuesto”.



“Santa Fe invirtió 500 millones de dólares en obra pública el año pasado y este año 1.500 millones de dólares”, subrayó el mandatario. Y recordó que “en el momento que más invirtió la provincia de Santa Fe fue en el año 2017, 500 millones de dólares. Nosotros estamos triplicando este año y lo hacemos con recursos propios”, a la vez que aseguró “vamos a seguir trabajando para generar empleo y crecimiento económico con el objetivo de dar dignidad a cada vecino de la provincia”.

Scaglia, en tanto, manifestó que en Santa Fe “tenemos un modelo para mostrarle a la Argentina, con sensatez y una mirada hacia el futuro” porque “somos el corazón productivo del país y hay que ir a hacer ese camino”.

Mamógrafo para Villa Ocampo



Con la incorporación de este equipamiento, la Provincia reforzó la red de atención en el norte santafesino, que también cuenta con mamógrafos en Reconquista y Vera, brindando de esta manera la posibilidad de acceso a estudios preventivos a todas las mujeres de los departamentos Vera y General Obligado.

Viviendas sociales



Las 15 nuevas viviendas en Villa Ocampo, de las cuales 1 es adaptada para personas con discapacidad, están ubicadas sobre calle Rivadavia, entre 2 de Abril y Malvinas Argentinas. “Este prototipo de dúplex se está utilizando en distintas partes de la provincia”, señaló Enrico, quien anunció que “estamos pensando en la segunda etapa de estas viviendas en la medida que haya buena administración y los fondos se utilicen bien”.

También, recorrieron la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 32 y la renovación del Centro de Salud en Villa Ana.

Pavimentación de la Ruta 32



La obra de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 32, desde la intersección con la Ruta Provincial Nº 31 en el Pje. de Tres Bocas hasta la intersección con la calle 25 de Mayo de la localidad de Villa Ana, constó de 22 km pavimentados, alcantarillas nuevas, señalización y seguridad, con una inversión total de casi $ 26.000 millones. “La obra está pensada para conectar la cuña boscosa con el puerto de Villa Ocampo”, aseguró el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, e incluyó el acceso al Hospital de Villa Ana.

Refacción Centro de Salud de Villa Ana

El Centro de Salud Villa Ana se encuentra ubicado en el predio del Hospital Dr. Bartolomé B. Parma y fue intervenido por el Gobierno de la Provincia con el objetivo de dar respuesta a problemas como filtraciones en cubiertas, fisuras en muros y pisos, y deterioro generalizado. “Estos lugares tienen que ser dignos, tienen que ser espacios donde los trabajadores y los usuarios tengan las comodidades que corresponden”, señaló la ministra de Salud, Silvia Ciancio.

Presentes

De las distintas actividades participaron también el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega; el presidente comunal de Villa Ana, Catalino Coman; el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador zona norte de la DPV, Sergio Cardozo; el director provincial de la Delegación Regional Reconquista, Oscar Duarte; los diputados provinciales, María del Rosario Mancini y Dionisio Scarpin; el director del Hospital de Villa Ocampo, Daniel Veloso; y los directores del Samco de Villa Ana.