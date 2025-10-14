Tacuarendí: Incendio en Planta fabril

En horas de la siesta de este martes 14 de octubre, alrededor de las 14:30, personal de la Subcomisaría Primera de la Unidad Regional IX tomó conocimiento de un incendio en una planta fabril de la localidad de Tacuarendí.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se había desatado en el sector de depósito de papeles destinados al procesamiento industrial, generando importantes pérdidas materiales.

De acuerdo con lo manifestado por personal de portería, el incendio afectó únicamente esa zona del predio, sin registrarse víctimas ni personas lesionadas.

De inmediato se solicitó la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Las Toscas y Villa Ocampo, quienes trabajaron intensamente en el sitio, realizando las tareas de rigor y logrando sofocar por completo el foco ígneo.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, mientras se realiza una evaluación de los daños materiales ocasionados.