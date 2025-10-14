Cotelvo: Nuevo coche fúnebre

Luego de ser acondicionado por la empresa Carrozados Rosano de la localidad de Noetinger (Córdoba), llegó el nuevo coche fúnebre del Servicio Solidario de Sepelio de COTELVO Servicios.
En el mes de marzo, la cooperativa inició el proceso de renovación del parque automotor, adquiriendo dos vehículos Toyota Corolla (modelos 2017 y 2018), en muy buen estado y con pocos kilometrajes de uso, con destino a la función de coche fúnebre y coche acompañante.
Para hacer frente a esta inversión, COTELVO puso a la venta los dos vehículos Renault Megane que venían cumpliendo la misma función; siendo adquirido el anterior coche fúnebre por la hermana cooperativa CODESELT de la ciudad de Las Toscas.
Mientras que en agosto adquirió una trafic Renault Master 0 Km., como unidad de traslado del servicio de sepelio, que reemplazó a un vehículo de similares características con 12 años de uso.
Con estas adquisiciones, la cooperativa logra una modernización de los vehículos destinados al Servicio Solidario de Sepelio; como así también un significativo ahorro en la atención técnica y mantenimiento de los mismos.