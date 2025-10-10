Villa Ocampo: Nueva calle ripiada

En el marco del Programa de Obras Menores del Gobierno de la Provincia, se llevó a cabo el ripiado de la calle Santa Fe, en el tramo comprendido entre Mitre y Avenida Independencia Nacional, en la ciudad de Villa Ocampo.



Estas tareas forman parte del trabajo sostenido que impulsa el municipio para seguir fortaleciendo la infraestructura vial, mejorando la conexión entre distintos sectores de la ciudad y ofreciendo a los vecinos calles en mejores condiciones de uso durante todo el año.



Los trabajos realizados no solo mejoran la circulación diaria, sino que también aportan al desarrollo y la integración urbana, generando mejores condiciones para el tránsito de vehículos y peatones.