Villa Ocampo: 6° Feria del Libro del Jaaukanigás

La Secretaría de Cultura y Comunicación da a conocer las actividades de la 6° Feria del Libro del Jaaukanigás que se desarrollarán este viernes 10 de octubre.

Actividades del Viernes 10 de Octubre:

09:00 hs. Charla abierta sobre compost, a cargo del actor de la cultura compost, Mario Parodi.

10.30 hs. Charla abierta: “Plantas trepadoras y hongos del Jaaukanigás: hallazgos de un estudio científico”, en Reserva “Doña Sofía”. A cargo del Equipo Biodiversidad UNL. Organizado por UNL.

11.30 hs. Paseo literario con semillas de lectura, en la Reserva Doña Sofía. Organizado por UNL.

16:00 hs. Conversatorio: “Envejecimiento del adulto mayor y cómo cuidamos nuestra memoria”, a cargo de la psicóloga Lourdes Banega. Organizado por la Biblioteca Popular “Padre Jorge Capello”.

19:00 hs. Presentación del libro “Del árbol al compost”, a cargo del actor de la cultura compost, Mario Parodi. Diálogo con la docente, Marisa Masin.

20:30 hs. Monólogo: “Juana de fuego”, a cargo del grupo de teatro “Catarsis”.

21:00 hs. Espacio musical: Presentación del solista Leito Fava y de la banda “La alborada folk” de Estefanía Zweifel.