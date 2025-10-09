Los pibes sub 14 de Voley Virgen Niña haciendo historia en la Copa Santa Fe

Los chicos de la categoría sub 14 de Voley de Virgen Niña disputaron la etapa final de la copa Santa Fe compitiendo con los 15 mejores equipos de la provincia, logrando un histórico tercer puesto luego de una excelente performance, clasificando y ganándose el derecho a participar en la Copa Argentina, que es el torneo más importante a nivel clubes del país.
Obtuvieron un destacado 3º puesto, por segunda vez consecutiva, y el jugador Ivan Sandrigo fue elegido como el mejor central del torneo.
Los resultados fueron los siguientes:
En la fase de zona
– 2-0 Normal 3 de Rosario
– 1-2 Citta de Villa Constitucion
– 0-2 Villa Dora
– 2-0 San Jorge
Cuartos de Final
– 2-1 Bomberos Voley
Semifinal
– 1-2 Villa Dora
3° Puesto
– 2-0 Citta de Villa Constitucion
Delegación
Ivan Sandrigo
Joaquin Torres
Gianluca Leonardi
Gian Fantin
Gaston Reviriego
Bautista Correa
Martin Dellece
Benjamin Brac
Alexis Aquino
Nazareno Furlan
Martin Mejías
Alejandro González
Entrenador: Roli Montiel
Ayudante: Facundo Ruiz Díaz
2º asistente Javier Villasboas