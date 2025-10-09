Los pibes sub 14 de Voley Virgen Niña haciendo historia en la Copa Santa Fe

Los chicos de la categoría sub 14 de Voley de Virgen Niña disputaron la etapa final de la copa Santa Fe compitiendo con los 15 mejores equipos de la provincia, logrando un histórico tercer puesto luego de una excelente performance, clasificando y ganándose el derecho a participar en la Copa Argentina, que es el torneo más importante a nivel clubes del país.

Obtuvieron un destacado 3º puesto, por segunda vez consecutiva, y el jugador Ivan Sandrigo fue elegido como el mejor central del torneo.



Los resultados fueron los siguientes:

En la fase de zona

– 2-0 Normal 3 de Rosario

– 1-2 Citta de Villa Constitucion

– 0-2 Villa Dora

– 2-0 San Jorge



Cuartos de Final

– 2-1 Bomberos Voley

Semifinal

– 1-2 Villa Dora

3° Puesto

– 2-0 Citta de Villa Constitucion



Delegación

Ivan Sandrigo

Joaquin Torres

Gianluca Leonardi

Gian Fantin

Gaston Reviriego

Bautista Correa

Martin Dellece

Benjamin Brac

Alexis Aquino

Nazareno Furlan

Martin Mejías

Alejandro González

Entrenador: Roli Montiel

Ayudante: Facundo Ruiz Díaz

2º asistente Javier Villasboas