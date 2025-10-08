Villa Ocampo: 6° Feria del Libro del Jaaukanigás

La Secretaría de Cultura y Comunicación da a conocer el programa de la 6ta Feria del Libro del Jaaukanigás para el día jueves 8 de octubre e invita a todo la comunidad a visitarla.

Actividades del Jueves 9 de Octubre:



09:30 hs. Teatro pantomima: Nadadores sincronizados.

Organizado por el Centro de Día San Francisco. Una propuesta llevada a cabo por personas con discapacidad y dirigida por la Profesora Marcela Fernández. Una obra de comicidad para que el público y la familia lo disfruten.



10:00 hs. Taller de arte y naturaleza, a cargo de la bióloga Carolina Moro.

Destinado a niños de Nivel Primario.



10.30 a 12 hs. – Recorrido guiado: “Lo que esconden los árboles de la Plaza Belgrano”, a cargo del Equipo de Biodiversidad de la UNL.

Destinado a estudiantes de todas las edades. Organizado por UNL.



14:00 hs. Taller de arte y naturaleza, a cargo de la bióloga Carolina Moro.

Destinado a niños del Nivel Primario y público en general.



16.00 hs. Charlas breves de biodiversidad del Jaaukanigás:

“Serpientes: curiosidades, mitos y leyendas”

“Árboles del Jaaukanigás, custodios del bosque”

“Enredaderas y lianas: los senderos colgantes”

Destinado a estudiantes de todas las edades. Organizado por UNL.



19:00 hs. Charla con enfoque médico clínico: “Una epidemia silenciosa: cerebro, química y adicciones”, a cargo de los doctores Walter Yaccuzzi y Boris Lukaszuk. Destinada a todo público.

Organizada por el Centro de día “Andares”. (Sala verde)



19:00 hs. Charla: “Vivir es narrar: microespecies textuales en la escena educativa”.

Isabel Molinas, Universidad Nacional del Litoral.

Destinado a docentes, estudiantes de profesorado y público interesado en la enseñanza y la comunicación. Organizado por UNL. (Sala bordó)



20:30 hs. Presentación del libro: “Iberá, donde el viento canta”, del compositor chamamecero José Ramón Frete.

21:30 hs. Presentación del cancionero: “Palomita: sigue tu vuelo desde el Corazón del Jaaukanigás”, de la cantautora Palomita Base, en el marco de sus 50 años de trayectoria.



La entrada es libre y gratuita.