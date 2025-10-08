Mancini impulsa la revalorización de la cultura y la identidad santafesina

La Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini impulsó una propuesta que une arte, historia y valores, junto al músico y compositor santafesino Iván Faisal.

La iniciativa, fruto de un trabajo conjunto, se concretó con dos encuentros en Las Toscas y Villa Ocampo. Allí, el artista presentó su Charla Cantada: Identidad y Revalorización Cultural. La actividad estuvo destinada a estudiantes del nivel secundario, buscando acercar la historia, la cultura y la identidad a las nuevas generaciones a través de la música y la reflexión.

Durante la jornada, Mancini expresó: ​“Estos encuentros culturales que visibilizan nuestra identidad son algo que venimos planificando hace tiempo y hoy encuentra su lugar en cada uno de los jóvenes presentes. Lo que buscamos es generar espacios que unan la educación, la cultura y la participación, para que las y los jóvenes del norte puedan reconocerse en sus raíces».

Por su parte, Faisal señaló: “Volver al norte de la mano de Charo es significativo para mí como artista, porque es una persona que cree profundamente en la importancia de transmitir a los jóvenes la tradición, la cultura y la identidad. Lo que hago con esta charla cantada es contar cosas que me hubiese gustado que me cuenten en la escuela, sobre la historia de nuestra provincia, acompañadas de canciones que la hacen cercana”.

Faisal, oriundo de San Justo —conocido como el portón del norte—, combina su vocación artística con su formación como veterinario y comunicador, recorriendo escuelas de toda la provincia con propuestas que promueven la reflexión y el orgullo santafesino. Los directivos de las instituciones destacaron la iniciativa por mostrar el arraigo en nuestra tierra y la defensa de nuestra cultura e historia.

En el cierre, Mancini afirmó: “Queremos seguir acercando la cultura al norte de Santa Fe, visibilizando a nuestros artistas y fortaleciendo el sentido de pertenencia en cada localidad del Norte profundo”.