Las Toscas: Se abrió la inscripción al Curso de Manipulación de Alimentos

La Municipalidad de Las Toscas, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), informa que ya se encuentra abierta la inscripción para el Curso de Manipulación de Alimentos, una capacitación fundamental para todas aquellas personas que trabajan en la elaboración, transporte o venta de productos alimenticios.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de octubre, y podrán realizarse en la oficina de ASSAL, ubicada en el edificio municipal, en el horario de 7 a 12 horas.

El curso se dictará los días 21 y 22 de octubre, a partir de las 14 horas, en el SUM de la Escuela Técnica N°363 “Norma Aquino”.

Desde la organización recordaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse con antelación. Además, deberán presentarse con fotocopia del DNI al momento de la inscripción.