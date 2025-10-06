Mancini acompañó los 140 años de El Sombrerito

La Diputada Provincial Maria del Rosario “Charo” Mancini participó ayer por la tarde del acto por el 140° Aniversario de El Sombrerito, encabezado por Luis Van de Velde, Presidente comunal.

Durante la ceremonia, Mancini entregó la Declaración de Interés de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, reconociendo a El Sombrerito como un símbolo de dedicación y desarrollo constante, que siempre ha buscado crecer junto a su gente. En este sentido, expresó: “El Sombrerito es un pueblo con un corazón enorme. Me llena de orgullo acompañar su historia, sus raíces y su desarrollo, que son un ejemplo de unión y compromiso”.

En el marco del festejo fundacional se inauguró la ”Plaza 5 de Octubre”, cuyo nombre recuerda la fecha de la fundación del pueblo. La Legisladora Tosquense añadió:_ “Acompañamos por tercer año consecutivo al Sombrerito, un lugar que refleja constante desarrollo y crecimiento. Quiero destacar el compromiso del presidente comunal, Luis Van de Velde y todo su equipo de trabajo, desde mi rol, seguiremos trabajando juntos para impulsar proyectos que fortalezcan el futuro de este pueblo «_ .