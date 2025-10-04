Las Toscas: Llega el Ciclo de Diálogos entre el CAJ y los Puntos Violetas

El próximo martes 7 de octubre, de 9:30 a 12 horas, se realizará en el Punto Violeta de Las Toscas (Pasaje Público entre calles 131 y 133) una nueva edición del Ciclo de Diálogos entre el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y los Puntos Violetas.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer espacios de encuentro y articulación institucional para garantizar el acceso a la justicia y brindar acompañamiento integral a mujeres y diversidades.

El ciclo invita a la comunidad a participar activamente de este espacio de diálogo, intercambio y construcción conjunta, en el marco de las políticas de igualdad y protección de derechos.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente formulario: https://forms.gle/xqBbbsNcDTgGKrfn9