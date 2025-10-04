Búsqueda Laboral

Tanino Hogar SA busca para sumar a su equipo de trabajo VENDEDORES.

Requisitos:



-Que resida en Reconquista /Avellaneda

-Disponibilidad -jornada completa

-Licencia de conducir

-Estudios Completos

-Manejo de PC

-Con experiencia COMPROBABLE en Ventas (excluyente)

-Buena presencia

-Excelencia en atención al cliente

-Actitud positiva y proactivo

-Con ganas de trabajar en equipo y proyectarse en la empresa.

Se ofrece:



*Contratación inmediata

*Remuneración s/ley acorde al puesto

Enviar:



CV completo con referencias laborales COMPROBABLES (nombres y teléfonos de referencia)

Dirección: Patricio diez 949 / o enviar Mail a [email protected]