Búsqueda Laboral

Tanino Hogar SA busca para sumar a su equipo de trabajo VENDEDORES.
Requisitos:
-Que resida en Reconquista /Avellaneda
-Disponibilidad -jornada completa
-Licencia de conducir
-Estudios Completos
-Manejo de PC
-Con experiencia COMPROBABLE en Ventas (excluyente)
-Buena presencia
-Excelencia en atención al cliente
-Actitud positiva y proactivo
-Con ganas de trabajar en equipo y proyectarse en la empresa.
Se ofrece:
*Contratación inmediata
*Remuneración s/ley acorde al puesto
Enviar:
CV completo con referencias laborales COMPROBABLES (nombres y teléfonos de referencia)
Dirección: Patricio diez 949 / o enviar Mail a [email protected]