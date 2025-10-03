Dionisio Scarpin: “El sueño de la Ruta 3 está cumplido, ahora tenemos que ir por la conexión Este-Oeste”

Tras la inauguración de la Ruta Provincial 3 hasta Los Amores, el diputado provincial pidió seguir trazando nuevos objetivos para el norte santafesino. Presentó al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y al director provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, una nota solicitando un estudio técnico para definir la mejor traza de la conexión Este-Oeste.
Este jueves se inauguró la Ruta Provincial 3, un sueño largamente esperado por las comunidades del norte. “Hoy vimos carteles que decían ‘sueño cumplido’ y es cierto: la Ruta 3 es una obra histórica. Pero ahora tenemos que mirar hacia adelante y fijarnos nuevos objetivos, y el más importante es lograr la conexión Este-Oeste para integrar a todo el norte santafesino”, señaló Dionisio Scarpin.
El legislador explicó que el planteo elevado a las autoridades provinciales busca evitar discusiones sin sentido y apoyarse en información precisa. “Lo que pedimos es un estudio técnico serio, que mida tránsito, producción y beneficios logísticos. Solo con esos datos vamos a poder definir cuál es la traza más conveniente para hacer realidad esta obra civil”, afirmó.
Finalmente, Dionisio Scarpin subrayó la relevancia estratégica de este nuevo desafío. “La conexión Este-Oeste no es un lujo: es la posibilidad de mejorar la vida cotidiana de miles de vecinos y de abrir una salida productiva hacia otras provincias. Si seguimos planificando y trabajando en conjunto, el norte va a tener más desarrollo y más oportunidades”, concluyó.