6° Congreso Internacional de Turismo en Rosario: Villa Ocampo presente

El intendente Cristian Marega y la Responsable del Área de Turismo, Marianela Machuca, estuvieron presentes como expositores en el 6° Congreso Internacional de Turismo, representando a Villa Ocampo como destino ecoturístico.



Su disertación titulada “De la conservación al desarrollo. El modelo turístico de Villa Ocampo, Corazón del Jaaukanigás” consistió en poner en valor el modelo ecoturístico innovador y la infraestructura estratégica de la Reserva Natural Municipal “El Pindó” como motor de conservación de la biodiversidad y fortalecimiento de la identidad territorial.



El 6° Congreso Internacional de Turismo se desarrolla en la ciudad de Rosario, durante los días 2 al 5 de octubre, organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo (ANET). Se trata de uno de los encuentros académicos y profesionales más importantes del sector, que cada año reúne a cientos de estudiantes, docentes y referentes del turismo de todo el país y Latinoamérica.