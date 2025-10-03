Condenaron a un exjefe policial de Fortín Olmos por explotar, administrar y organizar un sistema de juego clandestino

Se trata de Danilo Iván Barrientos, de 45 años, a quien se le impusieron tres años y dos meses de prisión y se lo inhabilitó para ejercer cargos públicos de forma perpetua. La pena contempla que también cometió los delitos de cohecho pasivo y concusión. La sentencia fue dispuesta por el juez Martín Gauna Chapero, en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales de Reconquista. El fiscal Nicolás Maglier representó al MPA en el debate.

Un policía de 45 años identificado como Danilo Iván Barrientos fue condenado a tres años y dos meses de prisión por explotar, administrar y organizar un sistema de juego clandestino en el norte provincial. Se trata de un excomisario de la localidad de Fortín Olmos (departamento Vera), a quien además se le impuso una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue dispuesta por el juez Martín Gauna Chapero, en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales de Reconquista.

El fiscal Nicolás Maglier representó al MPA en el debate. Luego de conocer el veredicto, valoró que “la pena que recibió Barrientos es cercana a la de tres años y seis meses de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por la Fiscalía General en su Plan de Persecución Penal.

Apuestas y dádivas



Maglier afirmó que “de forma continua y habitual, Barrientos explotó junto con otras personas un sistema de captación de juegos de azar por apuestas de dinero, sin contar con la autorización pertinente”. Al respecto, puntualizó que “los ilícitos fueron cometidos al menos entre noviembre de 2018 y el mismo mes de 2019”.

Asimismo, el representante del MPA indicó que “en reiteradas oportunidades, el condenado omitió cumplir sus deberes públicos de control para facilitar el desenvolvimiento de la estructura de juego clandestino de la que obtenía rédito económico”.

Por otro lado, el fiscal aseguró que “el exjefe policial también abusó de su cargo para cobrar dádivas”. En tal sentido, especificó que “a sabiendas de que no estaba permitido, aceptó que un integrante del gobierno de la comuna de Tartagal (departamento Vera), le pagara por servicios de seguridad que él brindó sin estar habilitado”.

Delitos



Barrientos fue condenado como autor de explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización competente, cohecho pasivo y concusión.