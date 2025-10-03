La Ruta 3 fortalece la red vial santafesina e impulsa el desarrollo productivo del norte provincial

Este jueves 2 de octubre quedó inaugurado un nuevo tramo de la Ruta Provincial N.º 3, una obra estratégica para la conectividad del norte santafesino que enlaza, a lo largo de 160 kilómetros, a diversas comunidades entre las localidades de Vera y Los Amores.

El acto contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, quien encabezó la ceremonia acompañado por legisladores, funcionarios provinciales y autoridades locales. Entre ellos, el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, expresó: “La Ruta 3 suma a la red vial santafesina una amplia zona productiva del norte provincial”, subrayando el valor de la obra para mejorar la circulación de la producción agropecuaria y fortalecer el desarrollo regional.

La nota de color la dieron las autoridades, al hacer el recorrido por la nueva ruta, utilizando motos. Decenas de motociclistas de la región, también se sumaron a la caravana oficial.

Con esta obra, el Gobierno provincial busca consolidar la integración territorial y brindar mayor seguridad y accesibilidad a los habitantes de la región, al mismo tiempo que potencia la actividad económica en una de las zonas más productivas del norte santafesino.