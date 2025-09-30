Villa Ocampo: Se sortearon 15 viviendas construidas con mano de obra local

En el Estadio de Bomberos Voluntarios, se realizó el sorteo de 15 viviendas Villa Ocampo.

El acto fue organizado por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Ocampo, con la presencia de autoridades y vecinos beneficiados.

El intendente Cristian Marega recordó que, al inicio de su gestión, estas viviendas estaban paralizadas, con apenas un 8% de avance y a cargo de una empresa chaqueña en crisis. “Hace 20 meses asumimos y pedimos al gobernador y a la vicegobernadora que nos dieran la oportunidad de terminar la obra con administración municipal y mano de obra local”, explicó.



Gracias a esa decisión, en 11 meses se logró culminar la construcción de las viviendas, generando además 80 puestos de trabajo directos y un importante movimiento económico en la ciudad.





“Esto no fue casualidad, sino el resultado de una decisión política acertada. Hoy podemos entregar estas casas a las familias que las necesitan, demostrando que cuando se trabaja en conjunto se logran grandes cosas”, destacó Marega.

Finalmente, el intendente agradeció el acompañamiento de la comunidad y subrayó la importancia de continuar por la misma senda: “Quiero pedirles a todos que sigamos trabajando juntos en este camino. Felicitaciones y gracias a todos”.