Villa Ocampo: Encuentro Coral «La Villa Encantada»

Villa Ocampo se prepara para vivir una noche única de música y emoción con el tradicional Encuentro Coral “La Villa EnCantada”, organizado por el Coro Polifónico Municipal “Cristina Del Fabro de Vicentín”.



El evento se llevará a cabo este sábado 4 de octubre a las 21:00 Hs. en la Sala Bordó del Complejo “Arno”, y contará con la participación de agrupaciones de gran trayectoria:



• Trío de Cámara de la UNaM (Misiones)

• Coro Polifónico Municipal de Reconquista “Prof. Dionisio Cantero”

• Coro Polifónico Municipal de Villa Ocampo “Cristina Del Fabro de Vicentín”



Será una velada para disfrutar del talento y la armonía de destacados intérpretes que compartirán escenario en un encuentro pensado para toda la comunidad.