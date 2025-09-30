Las Toscas: Firma de convenio urbanístico para nuevo desarrollo habitacional

En la jornada del lunes 29 de septiembre, en la sala de conferencias del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero (STIC), se concretó la firma de un importante convenio urbanístico entre la Municipalidad de Las Toscas y las autoridades sindicales de dicha entidad.

El acuerdo, rubricado por el intendente a cargo César López y el secretario general del STIC, Alejandro Delssin, contempla la urbanización de un predio de más de 2,9 hectáreas. Allí se desarrollará un plan habitacional que prevé la creación de 60 lotes con espacios verdes, obras de infraestructura, provisión de servicios básicos y un programa de arbolado público.

“Este convenio representa más lotes, más oportunidades de acceso a la vivienda y, sobre todo, un desarrollo ordenado y responsable que piensa en el futuro de nuestras familias y en el cuidado del ambiente”, expresó el intendente a cargo César López.

Con este paso, la ciudad de Las Toscas avanza en la planificación de un crecimiento urbano sustentable, apostando al acceso a la vivienda y al fortalecimiento de su desarrollo comunitario.