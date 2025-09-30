Cotelvo: Se recuerda mantener al día el pago del Servicio Solidario de Sepelio

COTELVO Servicios recuerda a los abonados del Servicio Solidario de Sepelio que, al ser un sistema solidario, se debe mantener al día el pago de las cuotas mensuales para no afectar la normal prestación al resto de los abonados.

Si se adeuda una cuota, la cobertura se reduce a un 50%; y si la deuda es de dos o más cuotas, automáticamente se suspende la cobertura.

Por otra parte, en el caso de los abonados como grupo familiar, se recomienda mantener actualizado el registro de altas y bajas; informando a la cooperativa sobre nacimientos o mayoría de edad de los hijos integrantes de la familia.

El Servicio Solidario de Sepelio de COTELVO Servicios es un seguro de cobertura, pensado para que en esos momentos de profundo dolor por la pérdida de un ser querido, a la familia no se le sume el problema de tener que afrontar el costo del servicio funerario.

Teniendo como principio la solidaridad de todos los abonados, con una mínima cuota mensual se accede a una cobertura completa en forma individual, pareja o como grupo familiar.

Si el familiar fallecido no tiene cobertura, la cooperativa brinda la prestación directa del servicio de sepelio, con planes de pago muy accesibles.

Además, COTELVO ofrece nichos propios en el Cementerio Municipal, con financiación en cuotas; y la opción del servicio de cremación, mediante convenios con empresas crematorias de las ciudades de Avellaneda y Resistencia.

Para acceder a estos beneficios, no es necesario ser asociado ni ser usuario de algún otro servicio de la cooperativa; teniendo cobertura regional en las vecinas localidades de El Sombrerito y Villa Ana.