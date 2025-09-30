Cristian Marega destacó la importancia del diálogo y la gestión en el marco de las elecciones nacionales

De cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, expresó su respaldo a la lista que encabeza en Santa Fe la vicegobernadora Gisela Scaglia, a quien definió como “la mejor alternativa” por su conocimiento del territorio y su vínculo con el campo.

“Nosotros tenemos que defender en el Congreso de la Nación. Primero, soy partidario en la vida de que el diálogo es fundamental y no que te lleven puesto para empezar. Segundo, las cosas hay que consensuarlas, no es patear puertas. Y acá no funciona el ‘se hace lo que yo digo’, porque no es así el sistema democrático”, remarcó.

El intendente reconoció que en el pasado “la gente perdió credibilidad” debido a errores propios, lo que abrió el camino al kirchnerismo y al actual gobierno nacional. Sin embargo, sostuvo que hoy existe una alternativa real “que propone sensatez, eficiencia y honestidad como bandera”.

Marega subrayó además la gestión provincial en materia de obra pública, destacando a Santa Fe como “la provincia que más inversión está realizando en el país”. En ese sentido, señaló que la recesión golpea a todos, pero que en Villa Ocampo los vecinos pueden ver resultados concretos.

“La rueda se mueve y estamos atravesando una crisis sin precedentes, pero nuestra ciudad sigue avanzando gracias al acompañamiento del gobierno provincial. No es casualidad: apostamos al desarrollo con obras de gran impacto, como el puerto, viviendas, un hospital de tres mil millones de pesos y una amplia cantidad de proyectos en marcha”, sostuvo.

Finalmente, el jefe comunal fue crítico respecto a la falta de apoyo nacional: “Nosotros no tenemos conexión con Nación. Intenté de todas las maneras, gestioné y nadie te atiende, no hay interlocutores. Eso, simplemente, no existe”.



Con miras al 26 de octubre, Marega insistió en que el futuro de la provincia y de la ciudad depende de “hacer las cosas bien, mostrar que se pueden hacer distinto y llevar la voz de Santa Fe al Congreso”.