Villa Ocampo presente en el 15º Encuentro de la Asociación de Museos de la Provincia

La directora de Museos de la Municipalidad de Villa Ocampo, Estela Yaccuzzi, participó en la ciudad de Malabrigo del 15º Encuentro de la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, donde se brindaron capacitaciones sobre la curaduría como firma de identidad; el museo motor para el desarrollo de destinos culturales; y herramientas de comunicación para los Museos.



Además, se realizó una muestra colectiva de los museos que integran la Regional Norte B, y los asistentes visitaron la Casona Histórica que perteneciera a la familia del fundador de esa ciudad, Federico Sigel y Pierina Sager.



Participaron del encuentro el secretario de Gestión Cultural de la Provincia, Sebastián Cáceres; la subsecretaria de Identidad y Territorio, Natalia Enrico; el intendente municipal de Malabrigo, Roberto Spontón; la presidente de la Asociación de Museos de la Provincia, Adriana Imoff; y representantes de museos de todo el territorio santafesino.



En representación del intendente Cristian Marega, la directora de Museos de Villa Ocampo hizo entrega de un presente a las autoridades anfitrionas del evento, e invitó a los presentes a participar de las actividades previstas para conmemorar este año el 45º Aniversario del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”, a desarrollarse los días 7 y 8 de noviembre.