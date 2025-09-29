Las Toscas: Niños de El Empalme visitaron espacios históricos y culturales de la ciudad

El pasado viernes, los estudiantes de la Escuela Rural del Paraje El Empalme (El Rabón), desde nivel inicial hasta séptimo grado, participaron de una jornada llena de descubrimientos y emociones durante su visita a la ciudad de Las Toscas.

Con gran entusiasmo y curiosidad, los niños recorrieron distintos puntos de interés: el territorio productivo, los barrios, las históricas ruinas del ex Ingenio, la Casa de la Cultura, la Biblioteca, la Municipalidad y la Plaza Central.

Para muchos de ellos, fue el primer viaje fuera de su paraje, lo que convirtió la experiencia en un acontecimiento especial. El recorrido no solo les permitió conocer más sobre la historia y la vida de la ciudad, sino también sumar aprendizajes y recuerdos que quedarán grabados en su memoria.

