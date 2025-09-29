Un estudio de diputados muestra el impacto de la crisis económica en Santa Fe

El informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados detalla que, aunque hubo un repunte en relación a 2024, en mayo y junio se registraron dos meses consecutivos de caída de la actividad y, en julio, la retracción fue del -2,3% mensual y -1,1% interanual. “El plan económico de Milei y Caputo está mostrando sus límites: piensa más en el mercado financiero que en la gente”, criticó el diputado provincial, Joaquín Blanco.

Un informe del nivel de actividad y empleo presentado por el diputado provincial del socialismo y presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, Joaquín Blanco, en conjunto a la consultora PxQ, demuestra que la recesión económica a nivel nacional impacta en la provincia de Santa Fe. “Estamos frente a una situación alarmante: el modelo económico que impulsa el gobierno de Milei castiga a la producción, destruye empleos y genera cada vez más incertidumbre en las familias trabajadoras”, sostuvo.

El documento presentado muestra que en Santa Fe, aunque hubo un repunte en relación a 2024, en mayo y junio se registraron dos meses consecutivos de caída de la actividad y en julio la retracción fue del -2,3% mensual y -1,1% interanual. “Esto desmiente la idea de que ´ya pasó lo peor´, como dijo el presidente. La recesión a nivel nacional sigue afectando a la producción industrial, la cadena agroexportadora y al empleo santafesino”, aseveró Blanco.

El informe se basa en datos analizados del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imae).

También se destaca que hay 8 mil puestos de trabajo privado menos que en 2023 en toda la provincia (comparando mayo 2025 con noviembre 2023), los jóvenes y las mujeres son los más afectados por la precarización laboral y el consumo en los supermercados acumula una caída del 15% durante 2025.







“Los números muestran con crudeza lo que ya se siente en la calle: la crisis económica golpea fuerte en Rosario. El plan económico de Milei y Caputo está mostrando sus límites: piensa más en el mercado financiero que en la gente y no ofrece respuestas para los trabajadores y las familias. La pérdida de empleos en Rosario es la cara más dura de ese fracaso”, señaló el legislador.

Pese al panorama adverso, Blanco remarcó que el Gobierno de Santa Fe está desplegando herramientas para sostener la producción y el empleo: “Se están otorgando créditos para pymes, impulsando programas de apoyo a la producción y sosteniendo la obra pública como motor de la economía. En un contexto donde la Nación se retira, la provincia se hace presente. Hay una inversión de 400 mil millones de pesos en obras a lo largo y ancho de toda la provincia y se lanzaron 58 líneas de créditos para distintos rubros del privado con un total de 215 mil millones”.

El diputado llamó a reforzar las políticas activas y a sostener el entramado productivo regional: “No podemos permitir que Santa Fe siga perdiendo empleo. Es clave que el Estado provincial continúe acompañando a los que producen y generan trabajo como lo viene haciendo”.

El relevamiento destaca que en el Gran Rosario la tasa de desocupación se incrementó interanualmente en 1,5% -entre el primer trimestre de 2025 contra el mismo período de 2024- lo que significa 11 mil desocupados más. Esta situación se explica, principalmente, “por un aumento de la tasa de actividad, es decir personas que se volcaron a la búsqueda de empleo y no lo consiguieron”, detalla el documento. En el Gran Santa Fe se registró una merma de alrededor de 9 mil desocupados, producto de una caída en la participación laboral. En la comparación territorial, queda en evidencia la heterogeneidad dentro de la provincia y la gravedad de la situación rosarina.

“El programa de Milei y Caputo genera recesión y desempleo. La obsesión por cumplir con los organismos internacionales y garantizar rentabilidad financiera no se traduce en soluciones para quienes producen y trabajan”, concluyó Blanco.

Subocupación y precarización

El informe también muestra que los jóvenes y las mujeres son los más afectados por la situación de informalidad. “Según pudimos observar, para el cuarto trimestre de 2024, una de cada tres mujeres no tenía aportes jubilatorios ni obra social, y con los jóvenes esa situación se profundiza porque la mitad se encuentra bajo una situación de precarización laboral”, explicó el diputado.





“Pero otro dato alarmante es que cada vez hay más personas que buscan un segundo o tercer empleo. Entre los dos aglomerados más grandes de la provincia, que son Rosario y Santa Fe, hay cerca de 120 mil personas en búsqueda de otro trabajo porque con uno no alcanza”, detalló.



Acorde a la Encuesta permanente de Hogares (EPH), en el segundo trimestre de 2025, en el Gran Santa Fe hay 17 mil ocupados demandantes de empleo y 24 mil subocupados; mientras que en el Gran Rosario son 101 mil personas demandantes y 71 mil subocupados.

“Este es el modelo económico que propone Milei”, reiteró el socialista.

Vivir en Rosario y Córdoba es más caro que en Buenos Aires

El informe elaborado por el diputado Blanco y la consultora PxQ demuestra una asimetría en lo que gasta una familia tipo en ciudades como Rosario y Córdoba si se lo compara con Buenos Aires. “La quita de subsidios al interior por parte del Gobierno Nacional afecta directamente el costo de vida, haciendo que a una familia tipo tenga que utilizar mayor porcentaje de su sueldo para cubrir los gastos del hogar”, destacó el socialista.

En relación con CABA, tanto Rosario como Córdoba exhiben diferencias significativas en tres rubros clave: pasaje de colectivo, energía eléctrica y canasta básica. En dichos segmentos, el gasto mensual en CABA resulta -55,5%, -47,5% y -5,2% inferior, respectivamente, en comparación con las otras dos ciudades.





Al relacionar el salario promedio privado registrado con los gastos del hogar en cada ciudad, se observa que Córdoba presenta un coeficiente del 106,4%, lo que indica que, en promedio, para cubrir los gastos del hogar es necesario un poco más de un salario para afrontar los gastos del hogar (+6,4%). En contraste, Santa Fe registra un coeficiente del 89,5%, lo que implica que un salario promedio alcanzaría para cubrir los gastos del hogar, aunque con un margen ajustado. Finalmente en CABA, a pesar de tener el mayor costo de vida al incluir el rubro alquileres, es la ciudad que exhibe el coeficiente más bajo, con un 74,2%. Esto indica que, en promedio, un salario es suficiente para cubrir los gastos del hogar y que, de los tres distritos analizados, CABA es la que presenta el mayor ingreso disponible.





Para descargar informe completo:

https://bmhu9.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sh/6rqJfgq8dINmNdQUx3VJeQG568M/Sr4YHdvneOBS