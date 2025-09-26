Rojas: Con la aprobación de los pliegos avanzamos hacia una Justicia más ágil y cercana en el norte santafesino

El diputado nortefesino celebró la aprobación de 88 pliegos en la Asamblea Legislativa para cubrir cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores en toda la provincia, con un fuerte impacto en el norte de Santa Fe.

El diputado Sergio “Chiqui” Rojas destacó la importancia de las designaciones para la región norte, donde se aprobaron los cargos de Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial; Defensores Adjuntos Subrogantes del Servicio Público Provincial de Defensa Penal; Juez de Primera Instancia de Distrito Subrogante de Familia; y Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral, todos en la Circunscripción Judicial N° 4 con asiento en Reconquista.



“La falta de fiscales, jueces y defensores estaba retrasando los procesos y limitaba el derecho de la gente a obtener respuestas rápidas y justas. Con esta aprobación dimos un paso adelante para lograr una Justicia más ágil, y más cercana para todos los ciudadanos”, afirmó Rojas.

El legislador también felicitó el trabajo de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura y, en particular, de su presidenta, la diputada Lionella Cattalini, por “el compromiso y la seriedad con que se llevaron adelante las evaluaciones”.

“Cuando se trata de garantizar seguridad, derechos e igualdad, son necesarios los consensos. Este es un paso fundamental para que las decisiones tengan legitimidad e incluyan a todos los rincones de la provincia”, concluyó Rojas.

Este jueves, la Legislatura aprobó 88 pliegos de jueces, fiscales y defensores, una decisión que permitirá fortalecer el sistema judicial, garantizar mayor seguridad y derechos, y descongestionar causas en todo el territorio provincial.