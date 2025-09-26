Mancini: “Comenzamos una nueva etapa para construir una provincia más justa»

En una sesión especial, los diputados provinciales juraron ayer por la nueva Constitución Provincial. “¡Sí, juro!”, expresó la diputada Charo Mancini, quien afirmó: “Comenzamos una nueva etapa para fortalecer instituciones, garantizar equidad y construir una provincia más justa y con más oportunidades”.

Durante la sesión ordinaria, Mancini acompañó con su voto el proyecto de ley que obtuvo media sanción para la creación de la Red Provincial de Prevención, Atención, Diagnóstico y Tratamiento Integral del Ataque Cerebro Vascular (ACV), de autoría de la diputada Cattalini, que obtuvo media sanción. “Es un paso fundamental para garantizar una atención inmediata y efectiva en toda la provincia, articulando al sistema público y privado de salud”, valoró Mancini.

En paralelo, mediante un proyecto de su autoría, la legisladora solicitó restablecer las frecuencias del transporte público interurbano entre Guadalupe Norte y Reconquista, así como aumentar los servicios en todo el departamento General Obligado. “El recorte de recorridos y la falta de frecuencias adecuadas constituyen una barrera significativa para el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo”, advirtió Mancini.

Por su parte, la Diputada Mancini también manifestó su preocupación por un video difundido en Crespo, Entre Ríos, donde se simulaba un femicidio, generando repudio social y judicial. La empresa pidió disculpas y retiró el material, mientras Shell Argentina repudió el hecho. El proyecto de declaración insta a reforzar la responsabilidad empresarial y la capacitación en perspectiva de género.