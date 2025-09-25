Villa Ocampo: Reconocimiento por la gestión de calidad en turismo sostenible

El intendente Cristian Marega recibió del ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini; y de la secretaria provincial de Turismo, Marcela Aeberhard, un reconocimiento por el compromiso de la Municipalidad de Villa Ocampo con la gestión de calidad en turismo sostenible.



Esta distinción fue motivada por la presentación del manual “Bases para la Gestión Integral de Municipios Turísticos Sostenibles” que realizó el Área de Turismo Municipal ante la Subsecretaría de Turismo de la Nación, en el marco del programa “Promover Turismo Argentina 2025”.



El reconocimiento refleja que el turismo santafesino se fortalece, generando oportunidades, cuidando nuestra cultura, nuestro ambiente y potenciando el desarrollo económico de la región.