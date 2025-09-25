Dioni Scarpin: “Luego de mucho insistir, hoy la Justicia del norte se refuerza con nuevas designaciones”

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves los pliegos de jueces y defensores para la ciudad de Reconquista. Dionisio Scarpin destacó que las designaciones responden a un reclamo histórico de dotar al norte santafesino de la estructura judicial que hace años viene necesitando.

La Cámara de Diputados dio sanción a los pliegos de Franco Raschetti como juez civil y comercial, María del Mar Della Rosa como jueza laboral, Hernán Andrés Julián como juez subrogante de Familia, y de Tania Stechina, María Gimena Galbusera y Valeria Lorena Tourn como defensoras adjuntas subrogantes del Servicio Público de la Defensa Penal, que trabajarán en los tribunales de Reconquista. “Cada designación que conseguimos es un paso más para fortalecer la Justicia en el norte. Estos nombramientos son parte de un proceso que venimos reclamando hace años y que de a poco empieza a saldarse”, afirmó Dionisio Scarpin.

El diputado provincial resaltó que estas incorporaciones representan un avance concreto en el funcionamiento del sistema judicial. “Con jueces y defensores en sus puestos, las causas van a resolverse más rápido y la gente va a sentir que la justicia responde cuando la necesita”, señaló.

Al mismo tiempo, advirtió que el proceso no está terminado y que todavía falta mucho por hacer. “Hoy celebramos este avance, pero vamos a seguir insistiendo: el norte necesita una Justicia con recursos, previsibilidad y la seriedad que la gente merece”, concluyó.